Oasport.it - Lorenzo Sonego lotta, vince contro Navone a Miami e si regala Fritz

, pur se dovendo faticare due ore e 11 minuti, riesce ad approdare al secondo turno del Masters 1000 di. Battuto l’argentino Marianoper 7-5 7-5, e adesso ci sarà la supersfida con Taylor, alla quale si aggiungerà un fattore abbastanza significativo: il 2025 dell’americano non è stato finora un granché e dunque c’è spazio per poter sperare.I primi game scorrono via sostanzialmente ad alta velocità, ma la situazione si protrae in questo modo fino solo al sesto gioco. Qui il primo ad avere palle break è, ma di queste non si vede la trasformazione nel 4-2;riesce a rientrare sul 3-3. Il seguito del set è sostanzialmente tranquillo fino al 6-5, quando il gioco si allunga fino ai vantaggi e c’è il doppio fallo da parte dell’argentino che provoca il set point del torinese.