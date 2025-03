Lapresse.it - F1: cresciuto in AciSport, con Kimi Antonelli Italia torna a sognare

Leggi su Lapresse.it

Andrea– bolognese, diciott’anni compiuti ad agosto,nella Scuola Federale ACI Sport – continua a farl’, grazie allo straordinario talento maturato anche attraverso il programma federale ACI Team, che lo ha seguito fin dagli inizi della sua carriera nel mondo del karting. Nel suo esordio in Formula 1 con il team Mercedes-AMG Petronas – con la sicurezza e la lucidità di un pilota esperto –, ha affrontato un Gran Premio d’Australia reso insidioso dalle condizioni meteo variabili, mettendo in mostra tutta la sua abilità con una serie di sorpassi spettacolari, fino a tagliare il traguardo al quarto posto, a un passo dal podio. Una prestazione che ha dimostrato, ancora una volta, il grande valore di pilota del giovane bolognese, ma anche la qualità e l’importanza dell’impegno dell’Automobile Club d’nell’individuare e far crescere i migliori talentini e la validità del percorso formativo offerto dal Progetto Giovani dell’ACI, un articolato programma di iniziative che – investendo, ogni anno, sui migliori talenti nazionali – accompagna i più meritevoli fino ai massimi livelli del motorsport, e che sta portando alla ribalta una nuova, sorprendente, generazione di piloti.