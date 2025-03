Justcalcio.com - Tuttosport – “Non vinceremo nulla? Siamo in testa con merito”

2025-03-17 00:41:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:Inzaghi: “Ho giocatori incredibili”“I miei giocatori ora sono incredibili,venuti a giocare con tante defezioni, abbiamo fatto tantissime partite in grandissima emergenza, ma con queste disponibilità sono molto soddisfatto – ha aggiunto in conferenza stampa – . Ora c’è questa sosta, speriamo di recuperare qualche giocatore che non vede l’ora di rientrare. Dumfries mi sembrava abbastanza tranquillo, c’è speranza di riaverlo presto. Quelli che non c’erano stasera, da De Vrij a Zalewski. Abbiamo dei giocatori che stanno migliorando, non vogliamo affrettare, erano infortuni delicati. La continuità per noi è importante, in queste ultime due di Champions abbiamo trovato maggior equilibrio. Dobbiamo continuare di questo passo.