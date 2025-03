Romadailynews.it - Neanderthal e Homo Sapiens, una profonda convivenza

e glinon solo coesistevano, ma condividevano anche aspetti della vita quotidiana, della tecnologia e delle usanze funerarie. E’ quanto hanno scoperto nella Grotta di Tinshemet, Israele, un gruppo di archeologi guidati da Yossi Zaidner dell’Università Ebraica di Gerusalemme, da Israel Hershkovitz dell’Università di Tel Aviv e da Marion Prévost dell’Università Ebraica di Gerusalemme, durante numerose campagne di scavi in corso fin dal 2017.Questa scoperta, pubblicata su Nature Human Behaviour, sta rimodellando la nostra comprensione delle interazioni umane durante il Paleolitico medio (MP) nel Vicino Oriente. La grotta, notevole per la sua ricchezza di reperti archeologici e antropologici, ha rivelato la presenza di sepolture umane, le prime del Paleolitico medio, portate alla luce in oltre cinquant’anni.