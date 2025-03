It.insideover.com - La Turchia si prende la Libia mentre l’Italia resta a guardare

Lapost-Gheddafi è stata per oltre un decennio un terreno di scontro geopolitico. Ma se molte potenze hanno giocato una partita intermittente, ladi Recep Tayyip Erdo?an ha saputo inserirsi con metodo e determinazione, trasformando il Paese in una vera e propria piattaforma avanzata per i suoi interessi nel Mediterraneo e in Africa. Una strategia che ha visto Ankara agire con decisione sul piano militare, economico e diplomatico, guadagnando terrenoaltri, Italia in primis, arretravano ovano impantanati nell’incertezza.L’inizio: mercenari contro mercenariL’ingresso dellaininizia come una risposta alle mosse di altre potenze. Nel 2012 Mosca schiera i contractor della Wagner a sostegno del generale Khalifa Haftar, uomo forte dell’Est libico, sostenuto anche dall’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi e dagli Emirati Arabi Uniti.