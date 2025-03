Liberoquotidiano.it - "Alla pozza comunale con le mani gelate": Gianni Morandi in lacrime da Maria De Filippi

Un sabato sera indimenticabile, traed emozioni. Insomma, il consueto sabato sera con C'è posta per te, l'inossidabile format proposto daDesu Canale 5. Una puntata, quella di sabato 15 marzo, impreziosita dpresenza di un ospite d'eccezione, uno dei volti più popolari e amati d'Italia:. Proprio lui, in apertura della trasmissione. Il mitico cantante bolognse è stato infatti il "dono speciale" scelto da Rita per ringraziare e sorprendere i suoi genitori, un gesto per dimostrare loro gratitudine e affetto. Rita ha spiegato che, per lei, è molto più di un semplice artista: "è la colonna sonora di tutta la sua famiglia". Vivendo ormai lontana dai genitori, Rita ha realizzato con maggiore consapevolezza tutti i sacrifici compiuti da madre e padre per lei e i suoi fratelli.