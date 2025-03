Ilrestodelcarlino.it - Anziana aggredita in pieno centro a Civitanova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marche, 15 marzo 2025 – Esce di casa per andare a trovare un’amica, ma vienealle spalle da un giovane extracomunitario che le infila le mani in tutte e due le tasche del cappotto. È quanto accaduto nel pomeriggio dell’altro ieri, in, in via della Carena, nel cuore del borgo marinaro. È lì che poco prima delle 17 stava camminando una 88enne che vive in zona. L’era uscita di casa per raggiungere una sua amica. Si è accorta in realtà, quasi subito, che c’era un giovane straniero, alto e magro, che sembrava la stesse seguendo. Improvvisamente, prima ancora di rendersi conto di quello che stava accadendo, la pensionata è stataalle spalle da quel giovane, che le ha messo le mani nelle tasche, evidentemente convinto di trovare il portafoglio e dunque il denaro.