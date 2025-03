Ilgiorno.it - Lucia Annibali a Vimodrone: "La libertà va coltivata"

Leggi su Ilgiorno.it

"Ragazze credete in voi stesse, seguite i vostri sogni e coltivate ogni giorno la vostra". È la lezione anti-violenza di, tutto esaurito in sala consiliare aper l’avvocatessa sfregiata con l’acido dall’ex. Un caso, il suo, che sconvolse l’Italia. La testimonianza, che ha suscitato grande emozione, era molto attesa in città. Il folto pubblico ha ascoltato dalla voce della protagonista quel che accadde quella maledetta sera di 12 anni fa. La storia diè diventata anche un film, “Io ci sono“. E nel suo racconto, ora fissato in un libro, c’è la lezione più grande: "Il futuro mi aspetta. Ho scelto di rinascere facendo prevalere l’amore sull’odio". Così è cominciato il lungo cammino della guarigione, decine di interventi, dolore e sofferenza che hanno fatto da spartiacque fra prima e dopo.