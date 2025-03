Ilrestodelcarlino.it - Il Comune seleziona le castellane per le Quintane

Castel di Lama si prepara per le due edizioni della giostra della Quintana e per la selezione delle due, che sfileranno nel corteo, che affonda le sue radici nel Medioevo. Le prescelte indosseranno i panni delle nobil donne del castello di Castel di Lama. Non si tratterà di un concorso di bellezza, ma di una selezione, che si basa su alcune caratteristiche, che secondo l’organizzazione, devono essere rispettate, prima fra tutti: aver partecipato alla rievocazione storica di Castel di Lama ‘Il Palio della Balestra’. Tutte le partecipanti saranno sicuramente degne di interpretare questo ruolo, ma purtroppo, una scelta dovrà essere fatta e ricadrà solo su due persone. "Lo scorso anno – dichiara il sindaco Mauro Bochicchio – Federica Calvaresi e Silvia Ciabattoni hanno rappresentato Castel di Lama all’interno del corteo storico.