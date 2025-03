Serieanews.com - Disastro Juve, solo in 4 valgono più di un anno fa: i nomi

Lantus sta vivendo una stagione da incubo e solamente 4 giocatori hvisto il loro valore aumentare: di chi si trattain 4più di unfa: i(SerieANews.com)Il durissimo 4-0 subito in casa contro l’Atalanta ha rappresentato solamente la punta dell’iceberg di un’annata gravemente insufficiente per lantus. I bianconeri sono usciti dalla Supercoppa Italiana per mano del Milan, che aveva appena cambiato allenatore, hsalutato anzitempo la Champions League contro il PSV, poi demolito in casa dall’Arsenal con 7 gol e, ancora più grave, sono stati eliminati dalla Coppa Italia dall’Empoli terz’ultimo in Serie A.Ora, anche la qualificazione alla Champions League è a rischio, dato che il quarto posto in campionato è combattuto, con la Lazio, su tutte, e con il Bologna che sogna in grande.