Come fecero il primo King Kong della storia negli anni ’30? Fu un’avventura grandiosa

Nel 1933, il mondo conobbe una delle più grandi meraviglie del cinema:. Il colossale gorilla che scalava l’Empire State Building non era solo una creatura immaginaria, ma il risultato di un’innovazione senza precedenti nel campo degli effetti speciali. La pellicola, diretta da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack, fuepica sia davanti che dietro la macchina da presa, sfidando i limiti tecnologici dell’epoca per dare vita a un mito senza tempo. Dietro, infatti, si celava un piccolo pupazzo di appena 45 cm, animato con straordinaria maestria da Willis H. O’Brien, che utilizzò tecniche di stop-motion, miniature, proiezione posteriore e green screen per fondere riprese dal vivo con il mondo animato.Il film racconta la spedizione del regista Carl Denham (Robert Armstrong) esua troupe su un’isola remota, dove scoprono, una gigantesca scimmia venerata dagli indigeni.