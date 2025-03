Amica.it - Ribbon eye: cos’è e come si realizza il make-up pastello della primavera

Dalle passerelle alla vita di tutti i giorni non sempre il passo è semplice, né tantomeno scontato, ma quando si tratta diup è tutto decisamente più agevole: lo è di certo per ieye,sono stati definiti gli occhi truccati da Pat McGrath per la sfilata Haute Couture-Estate 2025 di Schiaparelli.eye:un nastro di seta sulla palpebraIl nome non rimanda a fiocchi veri, ma all’ispirazione che ha dato vita alup,ha raccontato la stessa Pat McGrath nel backstagesfilata. Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, ha trovato dei nastri vintageMaison, e ilup pensato per la sfilata ne ha ricreato i movimenti sinuosi.