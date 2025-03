Quotidiano.net - Cambio di stagione e risparmio: come spendere meno e organizzarsi al meglio

L’arrivo della primavera è sinonimo di una ventata di colore e leggerezza. anche nell’armadio. Spesso ildinell’armadio rappresenta un momento stressante: un’operazione che può sembrare faticosa e occupare molto tempo, soprattutto se moltiplicata per tutte le persone della famiglia. Trasformiamola in un’occasione per alleggerire il guardaroba, risparmiare e rinnovare il nostro look in vista della bella. Primo passo: l’inventario del guardaroba Per evitare spese inutili, il primo passo è fare un inventario di ciò che già si possiede. Prima di lasciarsi tentare da nuovi acquisti, è utile svuotare l’armadio e controllare quali capi possono essere ancora utilizzati, magari abbinandoli in modo diverso. Gli abbinamenti giocano un ruolo davvero fondamentale: con i giusti accorgimento lo stesso capo potrà essere indossato in outfit e occasioni differenti, dimostrando eleganza e versatilità.