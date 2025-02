Panorama.it - Siamo fatti di stelle

Leggi su Panorama.it

Pochi indizi, molte ipotesi, una sola domanda: come è nata la vita sulla Terra? Gli Sherlock Holmes che per anni si sono spremuti le meningi su questo mistero partivano da un dato certo: il Dna, ossia il codice genetico, è la base della vita, cioè contiene tutte le informazioni necessarie per sintetizzare le proteine che compongono ogni organismo. Ma in che modo, e dove, le prime molecole si sono assemblate per formare, più di 3,5 miliardi di anni fa, agglomerati di sempre maggiore complessità? Le ipotesi erano molte e le certezze poche. Andando in ordine cronologico, nel 1953 il biochimico Stanley Miller aveva dimostrato che una miscela di metano, ammoniaca e vapore acqueo sottoposta a scariche elettriche dà luogo ad aminoacidi, unità strutturali primarie delle proteine. Forse, ipotizzarono in molti, siccome la miscela di gas simulava la composizione della Terra ai suoi inizi, e le scariche elettriche i fulmini, la vita sulla Terra era nata in quel modo.