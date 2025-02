Ilfattoquotidiano.it - F1 75 Live, un carrozzone pacchiano: il racconto della presentazione unificata della Formula 1 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il commento più bello è arrivato dalla rete: “La sola vera novitàF1 è la”. Il F1 75andato in scena martedì sera alla O2 Arena di Londra è stato il festivalpomposità e dell’autoreferenzialità, un minestrone fracassone e ipertecnologico dove il contorno è stato preponderante rispetto alla polpa, ossia ladelle nuove livree dei dieci team partecipanti alla stagione. Peccato che a quelli che avrebbero dovuto essere i veri protagonisti, i piloti e i team principal, sia stato riservato un tempo esiguo rispetto a cantanti, showman, spettacoli laser e videoclip vari. Due domandine di rito, banalità sconcertanti, nessuno minimo accenno tecnico alle monoposto. Anzi, sembrava si volesse tagliar corto per non sottrarre troppo tempo allo show, o forse per non aumentare l’imbarazzo di molti piloti, le cui espressioni colte nel corsoserata rimandavano al “mi sono sentito un pagliaccio” pronunciato da Max Verstappen nel 2023 dopo lo show di premiazione del GP di Las Vegas.