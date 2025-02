Lapresse.it - ATP Doha, Berrettini batte Griekspoor e va ai quarti

Leggi su Lapresse.it

Matteosi è qualificato per idi finale dell’ATP 500 di, in Qatar. L’azzurro, che nel primo turno ha eliminato Novak Djokovic, ha sconfitto l’olandese Talloncon il punteggio di 7-6 (4), 6-7 (6), 6-4. Neiaffronterà il britannico Jack Draper, britannico numero 16 del mondo e 8 del seeding, che l’ha sconfitto l’anno scorso in finale a Stoccarda, sull’erba.Finisce, invece, l’avventura di Luca Nardi. Il 21enne si è arreso in tre set allo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 del torneo, che si è imposto con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in un’ora e 53? di gioco. AiAlcaraz affronterà il ceco Lehecka.