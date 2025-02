Liberoquotidiano.it - Aspirina contro il cancro, i risultati (clamorosi) di una ricerca: al via le prime prescrizioni

Passi in avanti nella lottail. Alcune ricerche dimostrano come l'possa avere benefici nella prevenzione di alcuni tumori, in particolare per quanto riguarda quelli colon-rettali. La riprova? Una notadel 2010, eseguita alla Oxford University su 25mila pazienti. Quest'ultima, ricorda Il Giornale, ha evidenziato che una bassa dose di acido acetilsalicilico (75mg di Cardio), assunta quotidianamente per un periodo da quattro a otto anni, ha sostanzialmente ridotto o azzerato l'insorgenza del tumore intestinale nei soggetti a rischio di svilupparlo per ereditarietà, familiarità e flogosi croniche del colon, mentre ha notevolmente diminuito il tasso di recidive nei pazienti portatori o già operati per questa neoplasia. Il principio è semplice e si basa sul fatto che molti tipi di tumori maligni insorgono in seguito a infiammazioni croniche insistenti da anni, non curate e non trattate.