Laprimapagina.it - Pon Metro Città Medio finanziati al Comune di Crotone 7.301.000

Leggi su Laprimapagina.it

Sono stati presentati questa mattina nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” i progetti che saranno realizzati con il finanziamento di 7.301.000,00 di euro ottenuto daldi: euro 5.064.768,00 a valere sulla linea FSE e euro 2.236.232,00 sulla linea FERS del PONMedie.Ad illustrare i progetti con il sindaco Voce, l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi e l’assessore ai Programmi Complessi Luca Bossi.Erano presenti i dirigenti comunali Francesco Marano e Francesco Stellato e le funzionarie Giovanna Pace e Alessandra Mesoraca.Il primo progetto denominato F.OR..M.A., acronimo di Formazione, orientamento, matching per l’autonomia, finanziato per 3.471.898 euro, prevede di avviare percorsi di innovazione sociale a favore di cittadini ad alto rischio di marginalità sociale rispetto ai quali far gravitare iniziative, interventi, azioni, sperimentazioni per l’inclusione nel mercato del lavoro.