Isaechia.it - Sanremo 2025, Tony Effe aggira la censura Rai sulla collana: ecco il dettaglio che non è passato inosservato

Leggi su Isaechia.it

La rabbia di, privato della sua, è stato uno dei temi più chiacchierati della settantacinquesima edizione del Festival di.Il rapper, in gara con Damme ‘na mano, si è lamentato perché gli era stato vietato di indossare la suasul palco dell’Ariston in occasione della terza serata della kermesse musicale. Terminata l’esibizione,aveva dunque raggiunto Ema Stokholma e Gino Castaldo nel salotto di Rai Radio2. “Mi hanno levato laprima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono incazz*to nero, mo adesso so’ caz*i. Sono arrabbiatissimo“, aveva tuonato il Big. Sembrerebbe, infatti, che il look dicomprendesse un prezioso collier a catena in oro giallo firmato Tiffany & Co., dal valore di 71mila euro, che lui aveva già sfoggiato sul green carpet inaugurale.