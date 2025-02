Amica.it - Simon Le Bon e gli altri sono invecchiati e scatenano l'ironia dei social.

Nella terza serata di Sanremo 2025 dominano i Duran Duran, che attirano applausi nel teatro e tantissimi commenti sui. Il gruppo britannico diLe Bon, vera gioia per boomer, tornano sul palco dell’Ariston a 40 anni dalla prima esibizione sanremese (erano arrivati nel 1985 con la conduzione di Pippo Baudo e poi riapparsi nel 2008). I Duran Duran a Sanremo 40 anni dopoNonostante l’emozione e l’entusiasmo di chi aveva il poster dei Duran Duran in cameretta, i quarant’anni trascorsi dalla prima esibizione sanremese si sentono, eccome. Lo hanno sottolineato in tanti.Qualcuno trova il gruppo musicalmente scarico e naturalmente i bellissimi musicisti appaiono un po’ imbolsiti.