I nostri amori impossibili

Le vere donne bevono whisky sour, e lo ordinano rigorosamente con l’albume. Il fatto che io non sopporti né il whisky (Elisa, questo articolo può aiutarti a superare il “muro”! NdR) né l’odore della schiuma bianca che si addensa all’orlo del bicchiere, non so che cosa dica esattamente di me. All’uovo non sono intollerante. Ho un’anima accogliente, tollero tutto, allergie non pervenute (a oggi). Amici e colleghi scherzano e dicono che ho uno stomaco tritasassi, e per me è un complimento. Ma dove regge lo stomaco, l’olfatto cede: per la miseria, portatemi via quel freschino (si dice così, al Nord, parola della Crusca) da sotto il naso! Servitemi frittate unte, crespelle filanti, occhi di bue languidi, creme inglesi e pasticcere, voglio tutto. Però quella cosa lì, che pizzica prepotente, non la posso sopportare.