Tvplay.it - Di Gregorio-Juve, è già finita: al suo posto un Top assoluto

Die lantus potrebbero essere già arrivati al momento dei saluti: si parla di una cessione in estate in un super club europeo che cerca un nuovo numero 1Lantus potrebbe ricavare una buona plusvalenza dalla cessione dell’ex portiere del Monza, arrivato a Torino la scorsa estate e autore sin qui di una buona stagione. Thiago Motta e Giuntoli si orienterebbero poi su un super profilo, che può essere preso a prezzo di saldo.Di, è già: al suoun Top(TvPlay – ANSA) Onestamente tra i problemi che lantus non sembra aver avuto sin qui c’è il discorso legato al portiere. L’acquisto di Di, al netto di una fase di assestamento iniziale, si è rivelato positivo. Il suo rendimento è andato in crescendo e nonostante qualche errore alla fine sembra aver convinto Thiago Motta e i compagni.