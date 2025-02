Liberoquotidiano.it - "Sj na petr": l'urlo dalla platea per Rose Villain. Un insulto? Ecco cosa significa

ha incantato il teatro Ariston in questo Sanremo 2025. La sua performance è stata molto apprezzata dal pubblico in sala e anche dai telespettatori. In tanti hanno notato il piglio deciso della cantante nel portare avanti la sua esibizione. Avvolta in un sensualissimo abito rosso,ha davvero conquistato tutti. Ma i fan si sono fatti sentire non solo dopo l'esibizione, ma addirittura prima. Infatti subito dopo il canonico lancio del titolo della canzone, degli autori e la presentazione del direttore d'orchestra,chesi sente unfortissimo: "Sj na". Una frase in napoletano che in un primo momento sui social era stato interpretato come un. Nulla di più sbagliato. Infatti quella frase ha unto ben preciso nel dialetto partenopeo: "Sei una pietra", una roccia.