La denuncia della Lav | Focolaio di coronavirus in un allevamento di visoni

È stato scoperto undiin unditra Lodi e Crema, a Capergnanica. È la Lav, la Lega anti vivisezione, che ha acquisito dall’Istituto zooprofilattico sperimentaleLombardia e dell’Emilia-Romagna (Izler) gli esiti dei tamponi processati tra settembre 2024 e gennaio 2025, riscontrando così la positività al virus. Il– secondo quanto sostenuto dalla Lav – era stato identificato già ad ottobre 2024, “ma le autorità sanitarie non ne avevano dato notizia, procedendo all’uccisione di circa 900”. Quello che resta oggi –l’associazione – “sono solo cumuli di escrementi, accessibili anche agli uccelli selvatici, e dannosi per la salute pubblica e che devono invece essere trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi”.Non è la prima volta – si legge nella notaLav – che undiSars-CoV-2 si sviluppa negli allevamenti di: dal 2020 in Italia sono stati registrati un totale di ben 5 focolai di