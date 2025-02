Inter-news.it - Juventus-Inter, Thuram e Arnautovic arruolabili? Filtra questo! – CdS

Leggi su Inter-news.it

In casaocchi puntati su, usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina di lunedì sera. Oggi le verifiche per capire se potranno esserci per.ULTIME – Battuta la Fiorentina, ora per l’il focus va alla sfida contro lanel derby d’Italia. La partita è in programma domenica sera alle 20.45 ed entro quella Simone Inzaghi cercherà di recuperare a pieno regime sia Marcusche Marko. Il primo era uscito dopo appena 30? di-Fiorentina per una botta alla caviglia; il secondo, invece, dopo essere subentrato e aver segnato anche il gol decisivo, è uscito dal campo nell’ultima parte del secondo tempo per un problema agli adduttori. Oggi ad Appiano Gentile, l’verificherà le loro condizioni, macomunque ottimismo.