Bergomi | Normale ci sia pressione ma l’Inter deve pensare solo a vincere…

di Redazione: «ci sia, maa vincere.» Le parole dell’ex capitano nerazzurroIntervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe, ha parlato cosi del momento del:LE PAROLE- «Lac’è, peròha quasi sempre giocato dopo, sia l’anno scorso che quest’anno. Queste squadre però devonoa vincere, al di là di quello che fanno le altre avversarie. I nerazzurri affronteranno la Fiorentina che giovedì l’ha messa in difficoltà perché ha preparato bene la partita. Dove sono le difficoltà? Nel reparto offensivo, sicuramente. Non penso tanto ai gol quanto alle prestazioni che non arrivano. E quindi Simone Inzaghi continua a cavalcare Marcus Thuram e Lautaro Martinez, anche giustamente perché stanno bene. Poi in fase difensiva l’assenza di Francesco Acerbi non ha permesso determinate rotazioni non tanto per Stefan de Vrij quanto per Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.