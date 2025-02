Zonawrestling.net - AEW: Toni Storm colpisce Mariah May con l’aiuto di Luther, tornato durante Collision

e ha subito lasciato il segnol’episodio didell’8 febbraio. Dopo mesi lontano dagli schermi, il fedele alleato di “Timeless” ècon un “regalo” perMay, rivelatosi l’occasione perfetta per un attacco di.May aveva appena ottenuto una vittoria rapida contro un’avversaria dall’incredibile somiglianza con, quandoè apparso a sorpresa. Con una scatola in mano, l’ha offerta a May, rivelando nientemeno che la scarpa, l’arma preferita di. Mentre May cercava di capire cosa stesse succedendo, si è girata solo per scoprire che la sua avversaria era scomparsa e al suo posto c’era. Prima che potesse reagire,l’ha attaccata, lasciando la AEW Women’s Champion a terra.is back! And so is the SHOE!Watch #AEWLIVE on @tntdrama & @SportsOnMax@Mayx #pic.