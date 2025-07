Istat ha diffuso i dati definitivi relativi all’ inflazione in Italia a giugno. In generale, prosegue l’andamento degli ultimi mesi, che ha portato l’ aumento dei prezzi attorno al 2%, un livello considerato adeguato dagli esperti per un’economia in salute. Su base mensile c’è stato un aumento dello 0,2%, su base annua dell’1,7%. A trainare la crescita dei prezzi ci sono però alcuni dei beni di consumo più comuni nel nostro Paese. Si tratta soprattutto di alimentari: frutta, verdura, burro e caffè, tutti prodotti che non seguono le normali oscillazioni dell’inflazione e che, da diversi mesi, stanno continuando ad aumentare di prezzo molto rapidamente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La spesa costa 320 euro in più, l’inflazione pesa su caffè, frutta e verdura