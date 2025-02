Lapresse.it - Ue, a Madrid cena dei leader dei Patrioti

Leggi su Lapresse.it

Dopo la riunione a porte chiuse del pomeriggio, idel gruppo europeo deisi sono spostati nel centro diper unacon il presidente della Heritage Foundation, Kevin Roberts, come ospite speciale. La prima ad arrivare, verso le 21, è stata ladel Rassemblement National, Marine Le Pen. Poco dopo sono arrivati in ordine il presidente di Vox e deiSantiago Abascal, il premier ungherese Viktor Orban, l’olandese Geert Wilders del Partito per la Libertà, con una numerosa scorta, e ildella Lega Matteo Salvini.