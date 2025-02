Top-games.it - GUIDA Destiny 2 Frammenti Entropici rimanenti

Leggi su Top-games.it

. Ciò che sembrava un mistero da risolvere si è rivelato essere ancora più intricato di quanto immaginassimo. Inizialmente convinti che ifossero solo cinque, successivamente si è parlato di sei, e ora, grazie a un video rivelatore, abbiamo scoperto che sono ben nove. La domanda ora è: quanti altriemergeranno nel corso del tempo?Abbiamo precedentemente pubblicato unasu dove trovare i primi 5per sbloccare la natura della Stasi in2 Oltre la Luce. Come menzionato nell’articolo precedente, l’utilizzo dell’abilità “Stretta della Salvezza” è essenziale, e dovete aver completato l’espansione Oltre la Luce per superare le zone bloccate dai “grimaldelli” della Stasi.dove trovarliExoscienza Bray – Frammento “Extra”: Dirigetevi molto in fondo all’Exoscienza Bray, nella zona “Eternità” in basso a sinistra della mappa.