Fedez e Masini polemici su Bella Stronza a Sanremo 2025 | Non sarà cambiata ma…

Marcoin una delle sue stories su Instagram – condivisa da– ci ha tenuto a chiarire che la canzone che lui e il rapper canteranno alla serata dei duetti di, non, maintegrata con nuove strofe scritte da.“La cover diche io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì nonnulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata.Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione.Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato.”il post di MarcoÈ vero che l’annuncio di questa canzone al Festival ha dato il via ad una valanga di gossip senza precedenti – Fabrizio Corona infatti ha detto che la canzonededicata daad una sua ex, Angelica Montini e da lì è successo un putiferio che ormai tutti conosciamo e che ha coinvolto altri personaggi – ma la notizia che il testo disarebbe stato in una versione nuova e “adattata ai tempi” l’aveva data Carlo Conti, direttore artistico del Festival, oltre che conduttore.