Iltempo.it - Un giardino per le vittime di Porzus: Gasparri: "Strage dimenticata per troppo tempo"

Un tributo necessario, quello allea lungo dimenticate dell'eccidio di Porzûs. Fra il 7 e il 18 febbraio 1945 venti partigiani delle Brigate Osoppo, di orientamento cattolico e laico, furono uccisi da un gruppo di partigiani comunisti presso le malghe di Porzûs, in provincia di Udine. "Essendo stato tra i promotori della legge istitutiva del Giorno del Ricordo ho partecipato volentieri a Roma alla cerimonia per l'intitolazione di unpubblico dedicato alledelladi(nel quartiere Aventino, ndr). Ringrazio il Consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Carpano, per essere stato tra i promotori di questa iniziativa e la Presidente del Consiglio comunale di Roma, Svetlana Celli, che è intervenuta in rappresentanza della Istituzione capitolina. Quella diè unaper", dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio