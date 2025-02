Zonawrestling.net - Joe Hendry: “Vorrei un DLC TNA in WWE 2K25”

Joeè attualmente la superstar più over della TNA e una tra le più over dell’intero Pro Wrestling.Grazie alla partnership con la TNA siglata dalla WWE, l’attuale TNA World Champion ha partecipato al Royal Rumble match di Sabato 1 Febbraio, con i 70 000 fan presenti allo stadio che cantavano la sua theme song. Parlando con Ariel Helwani all’Ariel Helwani Show,ha detto che gli piacerebbe vedere un DLC sulla TNA nel prossimo videogioco della WWE, ovvero WWE:“Una cosa che sarebbe fantastica per entrambe le compagnie e più importante, per i fans. Immaginati un DLC TNA. Sarebbe grandioso. Non soltanto con il roster moderno con me, ci sarebbe anche il vecchio e classico AJ Styles. Quello si che sarebbe emozionante.”WWEuscirà a Marzo, ma non ci sono ancora novità riguardo i DLC che seguiranno.