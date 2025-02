Ilgiorno.it - Esxence, la fiera della profumeria artistica a Milano: quando, dove e gli eventi

Leggi su Ilgiorno.it

, 7 febbraio 2025 – Quindicesima edizione di– The Art Perfumery Event, appuntamento a livello mondialedal 19 al 22 febbraio negli spazi di Allianz MiCo. La sala conferenze sarà aperta al pubblico per tutte le quattro giornate e disporrà di traduzione simultanea in tre lingue. La manifestazione promuove la cultura olfattiva più ricercata, mette a disposizione del pubblico di professionisti e fragrance lovers,workshop, presentazioni e tavole rotonde, tenuti da esperti internazionali, studiosi e ricercatori e realizzati in collaborazione con Essencional. Gli incontri dell'edizione 2025 saranno focalizzati sul valore delle connessioni umane e delle esperienze sensoriali in un’epoca dominata dal digital, in una presentazione tenuta da Chiara Bonucci di Beautystreams.