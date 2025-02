Liberoquotidiano.it - Dopo il crollo dell'Inter, Inzaghi sconfortato in tv: bastona i suoi con 4 parole

Simonenon cerca alibi. Ila Firenze con la Fiorentina per 3-0 è stato devastante. E questo passo falso potrebbe mettere a rischio la corsa scudetto dei nerazzurri. Così a fine partita il tecnico si presenta davanti ai microfoni e afferma: "Tecnicamente siamo stati insufficienti, lenti nel muovere la palla. Già nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio, nel secondo tempo non siamo stati bravi ad organizzarci. Torniamo a casa sconfitti e feriti, con le teste basse. Mancano ancora 45 punti. Ripartiremo più forti di prima". E ancora: "È mancato tutto, corsa, determinazione, aggressività. Abbiamo meritato la sconfitta. Il responsabile sono io, analizzeremo. Non è il momento di fare drammi, questa squadra non finisce qua, l'ultima sconfitta in campionato era 4 mesi fa.