Viaggia contromano sull’A15 con la patente falsa | nei guai un giovane straniero

Poteva essere una strage, ma l’intervento tempestivo della Polizia Stradale di Massa, in provincia di Massa Carrara, ha evitato il peggio riuscendo a fermare unchevala sera di domenica 2 febbraio sul tratto autostradale compreso tra Santo Stefano Magra e Aulla, al confine tra la Toscana e la Liguria.sull’autostrada e lascadutaGli uomini della polizia stradale hanno notato l’auto che percorreva l’autostradae hanno subito attivato la cosiddetta proceduta della “safety car”, posizionando un mezzo al centro della carreggiata per rallentare il traffico, dopodiché si sono mesi all’inseguimento dell’uomo.Il ragazzo, una volta fermato, ha spiegato di non essersi accorto che stava guidando, e quando gli è stato chiesta laha esibito un permesso internazionale di guida che è apparso subito sospetto agli agenti.