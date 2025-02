Davidemaggio.it - La deputata di Fratelli d’Italia ‘abbaia’ in diretta a Tagadà

Di scontri in TV nei talk politici se ne sono visti tanti, alcuni ‘indimenticabili’. E tra questi rientrerà certamente quello accaduto nello studio di, la trasmissione pomeridiana di La7. Protagonista è Augusta Montaruli,di, che inizia ad ‘abbaiare’ in.Si parla del caso di questi giorni, ovvero la scarcerazione di Almasri, che porta allo scontro l’onorevole del partito di Giorgia Meloni con Marco Furfaro del PD. Quando quest’ultimo le ricorda di essere stata condannata nel 2023 per peculato (l’accusa fu di aver fatto acquisti personali fino a un totale di 25.000 euro con soldi pubblici), lei reagisce facendo il verso del cane:Bau, bau.Furfaro, inizialmente spiazzato, rincara la dose:La cosa più sbagliata che ha fatto oggiè parlare di un elemento di legalità e mandarmi una che è stata giudicata colpevole per essersi fregata i soldi degli italiani, cioè Augusta Montaruli.