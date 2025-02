Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach è stato classificato in Corea del Sud, la data di uscita è vicina?

Il nuovo attesissimo gioco di Hideo Kojima,2: On The, ha ricevuto la classificazione ufficiale indel Sud, un evento che spesso anticipa l’annuncio ufficiale delladi. Ricordiamo infatti che il titolo è in arrivo su PS5 ma gode al momento di un periodo difissato in un generico 2025.Fatta questa precisazione, proprio in queste ore ilbase della Korea Media Rating Board ha inserito il secondo capitolo di2, descrivendolo come “un gioco d’avventura sulla consegna di pacchi attraverso un mondo post-apocalittico”, indicando di conseguenza una continuità diretta con il primo gioco.La classificazione segnala inoltre la presenza di violenza eccessiva, ferite e sangue, linguaggio volgare e persino uso diretto di droghe, rendendo di conseguenza2: On Thevietato al pubblico composto da minori.