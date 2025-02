Ilfattoquotidiano.it - Mamma annega dopo essere “inciampata e rimasta intrappolata tra le rocce”. I soccorritori: “È stato impossibile salvarla, abbiamo tentato in tutti i modi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una tragedia imprevedibile eda risolvere. Il Daily Mail ha reso nota la notizia di una giovane donna di 32 anni, Saffron Cole-Nottage, che è morta per un fatale incidente. Secondo quanto riportato, la giovanedel Kent sarebbetatra i massi lungo il muro di contenimento del mare.Idomenica scorsa- avvisati da una telefonata arrivata al numero d’emergenza – non hanno potuto fare altro che tentare indi, ma tra la posizione in cui si trovava la donna e le difficili condizioni atmosferiche non c’ènulla da fare. “Èed ètra le”, ha riportato la stampa locale.Il portavoce della polizia ha affermato: “La polizia di Suffolk è stata chiamata intorno alle 20:03 di domenica sera, dal servizio ambulanza, per un incidente sulla costa.