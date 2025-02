Palermotoday.it - Esperimento all'Amg, app e sensori per controllare che i lavoratori indossino i dispositivi contro gli infortuni

Leggi su Palermotoday.it

Un progetto pilota per monitorare il corretto ed effettivo utilizzo deidi protezione individuale da parte degli operatori durante lo svolgimento del lavoro e in particolare delle attività più a rischio. Ad avviarlo è Amg Energia in collaborazione con la società TopNetwork, azienda di.