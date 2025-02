Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, Bonelli a Bruxelles: “Demolisce il diritto internazionale, parlamento Ue apra discussione. Governo amico dei trafficanti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io penso che inEuropeo si dovrebbe aprire un dibattito su quello che è successo in Italia (con il). La premier ci accusava di essere amici dei, ma oggi, purtroppo, chi èdeidi esseri umani è ilMeloni”. A dirlo è il deputato di Avs e coportavoce di Europa Verde Angelonel corso di una conferenza stampa aorganizzata dalla rete nazionale No Ddl sicurezza e dagli eurodeputati di Avs. “Quello che è accaduto in Italia – ha aggiuntoil”.L'articolo: “ilUedei” proviene da Il Fatto Quotidiano.