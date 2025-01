Sport.quotidiano.net - Parma-Lecce 1-3, colpo salvezza dei giallorossi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 31 gennaio 2025 – L'illusione deldi trovare la vittoria scaccia-crisi dura appena 2': è il tempo che passa dal rigore trasformato da Valeri (punito il fallo di mano di Baschirotto) al pareggio di Krstovic, il migliore dei suoi anche grazie alle successive vesti da assistman. Questa è storia del primo tempo: nella ripresa, a beneficiare di due cioccolatini del numero 9 giallorosso è Pierotti, che con una doppietta firma il tris che per ilvale un importantissimo, come testimoniato dal bottino di punti in classifica che sale a 23. Restano invece a 20 lunghezze, e in piena zona retrocessione, i ducali, contestatissimi da un Tardini che ora comincia a vedere le streghe, così come probabilmente un Pecchia mai così in bilico in panchina. Funziona invece sempre di più la cura Giampaolo, che con il suo 4-3-3 tutto sprint nelle ripartenze sta cominciando a plasmare una classifica sempre più lusinghiera per i salentini.