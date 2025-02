Juventusnews24.com - Koopmeiners, Thiago Motta a sorpresa lo rivela: «È stato il primo a dirmi di poter giocare difensore centrale se la squadra ha bisogno!»

di Redazione JuventusNews24zione adisull’emergenza in difesa: le parole pre Juve-Empoli in conferenza stampaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve–Empoli. Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri su.VEIGA IN ALTRI RUOLI – «Sì, ha giocato come terzino e come centrocampista. Abbiamo parlato di questo argomento con lui, come ho fatto sempre: io lo vedo in diverse posizioni. Quando avremo, se avremo, verrà discusso prima, come èper Weston e gli altri giocatori, devono essere convinti. Ogni volta che ne ho parlato con Weston era convinto e lo dimostra ogni partita. Poi vi dico anche questa cosa che non potrei dire perché è una cosa tra me e i ragazzi. Ogni tanto vi do qualcosa in più.