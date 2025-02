Ilrestodelcarlino.it - Danza contemporanea sul Titano: omaggio a Elisabetta Sirani

Il teatro Concordia di San Marino ospita domani (ore 21) il primo appuntamento con la: Una per tutte:, a cura della compagnia Il Tempo Favorevole. Lo spettacolo mette al centro le donne, in particolar modo la pittrice bolognese(1638-1665), un esempio luminoso di amore per se stessa e di lotta per i diritti, in un secolo in cui le donne erano subordinate agli uomini della famiglia., artista straordinaria, riuscì ad affermarsi come pittrice indipendente. Nonostante la sua morte prematura, avvenuta a soli 27 anni, ha lasciato una considerevole quantità di dipinti dal forte significato simbolico, tra sacro e profano, e di qualità tali da superare persino quelle del padre, consacrandola come l’artista bolognese più stimata della metà del Seicento.