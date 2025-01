Scuolalink.it - Voto in condotta: il Governo introduce nuove regole contro l’aumento di bullismo tra i giovani

della violenza tra i, dentro e fuori le scuole, ha spinto il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottaremisure per rafforzare l’autorità dei docenti e promuovere la responsabilità individuale. Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato un cambiamento significativo nella valutazione del comportamento degli studenti, rendendo ilinun elemento determinante per la carriera scolastica.per ilin: promozione a rischio Nelle scuole medie, ilinora influenzerà la media generale degli studenti. Chi otterrà un punteggio inferiore a sei decimi non potrà accedere alla classe successiva né sostenere l’esame di fine ciclo. Nelle scuole superiori, la stretta diventa ancora più severa: uno studente con un 5 indovrà ripetere l’anno, mentre chi otterrà un 6 sarà obbligato a superare un esame di recupero sui valori di cittadinanza.