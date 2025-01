Sport.quotidiano.net - Volley Serie C e D. Il MoRe ’artigliato’ da Modena. Campagnola vince il derby

Dopo la sosta dedicata alle finali della Coppa Italia di Superlega maschile a Bologna, ildiB, C e D ha già ripreso l’attività e per quanto riguarda le squadre reggiane si sono disputati un posticipo e due anticipi. Ben nove sono invece gli anticipi di questa sera. InC maschile si è giocato Artiglio, finita 3 a 2 dopo l’illusorio 2 a 0 (21-25 25-27 25-20 25-20 15-9). In C femminile stasera alle 21 si gioca a Piacenza tra il Piace(punti 21) e la Rubierese (5). In D maschile, girone A, Ribelli Dentro (7)-Scandiano (31) a Rottofreno alle 21; Pieve (25)-Bluenergy Piacenza (3) alle 21,15 alla Rinaldini. Nel girone B, alle 21,30, Maritain(24)–San Marco Matrix (10). InD femminile, girone A, si è giocato il posticipo S.C. Parma-Vaneton Limpia Mentani finito 3-0 (20, 17, 14).