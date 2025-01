Ilfattoquotidiano.it - “Un’overdose di farmaci, vince chi fa il ricovero in ospedale più lungo”: bimbo di 11 anni muore per la paracetamol challenge. Cos’è la nuova pericolosissima sfida su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sulla nota piattaforma social, gli adolescenti sino a colpi dichi riesce ad assumere così tantoo da fare ilpiùin. Già osservato nel 2023, il trend proviene dagli Usa, dove già un bambino di 11è morto in questa folle gara. Ed è purtroppo una tendenza in crescita, che ha costretto le autorità sanitarie belghe a intervenire per allertare i genitori, gli operatori sanitari e le scuole dell’elevato rischio di questa. Giovedì anche i cantoni francofoni svizzeri, pur in assenza di casi locali, hanno allertato la popolazione a proposito di questa pratica e invitato isti a essere vigili quando il prodotto viene richiesto dai giovani. Perché le conseguenze di un sovradosaggio sono molto pesanti.Rischio di dpermanenti“Questi giovani si stanno impegnando in un’assurda competizione, nonostante il fatto cheponga un rischio mortale”, avverte un portavoce del Centro controlli veleni belga, mentre un parlamentare vallone, l’epidemiologo Yves Coppetier, ha pubblicato su Facebook un video del suo intervento in parlamento, durante il quale avverte che a un bambino bastano 150 mg/kg dio per arrivare al sovradosaggio e al conseguente rischio di “lesioni irreversibili a livello cerebrale, a livello renale, acuta epatotossicità e mortalità”.