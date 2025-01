Lanotiziagiornale.it - Trump sbugiardato dagli analisti, sull’Ucraina è Putin a dare le carte

Donaldripete quotidianamente che presto avrà un dialogo telefonico con Vladimirper tentare di porre fine alla guerra in Ucraina, anche a costo di escludere Volodymyr Zelensky dai negoziati. Ma questa è davvero la strategia dell’amministrazione americana, o è solo la narrazione promossa dall’ex presidente?Secondo l’ultimo report dell’Institute for the Study of War (ISW), la realtà sarebbe molto diversa da come la racconta il tycoon. Nel documento si legge infatti che “Vladimircontinua a impegnarsi per costringere Donalda negoziazioni bilaterali che escludano l’Ucraina, così da imporre il suo quadro negoziale al presidente degli Stati Uniti”. Insomma, per la prestigiosa organizzazione con sede a Washington, non sarebbead aver piegato lo zar, ma esattamente il contrario.