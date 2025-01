Lanazione.it - Stop sorvoli vicino alla Torre: "Studiare nuove rotte dei decolli"

di Gabriele Masieroaidel centro storico, ma soprattuttoai volial sito Unesco. E’ la richiesta del sindaco Michele Conti rivolta a Enac e 46/a Brigata aerea per far cessare con oggi, "così come ci hanno promesso in un incontro delle scorse settimane", la sperimentazione della modifiche delledi decollo e si individui "una soluzione alternativa e realmente a beneficio della città". I test iniziati nei mesi scorsi intendevano contrastare l’inquinamento da rumore in alcuni quartieri, per lo più a sud della città, ma in realtà hanno creato altri disagi ai quartieri di Mezzogiorno, in particolare San Martino e Sant’Antonio, con decine di mail di protesta indirizzate in queste settimane al sindaco pisano da parte dei residenti. "Anziché sorvolare esclusivamente sulla parte nord-est della città, come è sempre avvenuto - ha spiegato Conti - Toscana aeroporti e 46/a Brigata Aerea hanno proposto, in sede di commissione antirumore riunitasi il 26 settembre, sperimentalmenteprocedure di decollo che comportano il sorvolo sul centro cittadino.