Abruzzo24ore.tv - Scadenze fiscali del 31 gennaio: cosa devi sapere per evitare multe!

Roma - Entro oggi, 312025, scadono alcune importanti obbligazioniche riguardano il bollo auto, la dichiarazione di non detenzione TV per il canone Rai, i contratti di locazione e altre imposte. Non rispettare questepuò comportaree sanzioni, quindi è fondamentale agire per tempo. Bollo auto e superbollo: chi deve pagare e quanto I proprietari di automobili con potenza superiore a 35 kW, il cui bollo è scaduto a dicembre 2024, devono effettuare il pagamento entro il 312025, salvo che la Regione di residenza non abbia stabilito termini differenti. Per chi possiede veicoli con potenza superiore a 185 kW, il cosiddetto superbollo ammonta a 20 euro per ogni kW oltre questa soglia. L’importo diminuisce progressivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione del veicolo, con riduzioni rispettivamente al 60%, 30% e 15%.